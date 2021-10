Defesa Civil vistoria áreas críticas da cidade. - Foto: Rui Okada

Publicado 21/10/2021 21:23 | Atualizado 22/10/2021 09:45

Itaguaí registrou um volume considerável de chuvas na última semana, e em consideração a previsão de mais precipitações, a Defesa Civil em parceria com a secretaria de Obras do município que realiza o trabalho preventivo durante todo o ano, intensifica as frentes de trabalho.

O trabalho intensivo é apresentado nas mídias do órgão, como: trabalho de limpeza das ruas, dragagem dos rios e canais da cidade, o intuito é reduzir os efeitos das enchentes nos dias de chuva mais intensa. Na manhã desta quarta-feira (20), agentes da subsecretária de Defesa Civil fizeram vistorias em algumas das áreas críticas da cidade, são as casas às margens dos rios. As equipes além de vistoriar estes locais orientaram as famílias sobre os perigos. Um dos pontos que receberam os agentes foi o canal próximo ao Guanabara, no Centro e a Avenida Orleans, no bairro Santana.

Durante o período chuvoso é orientado que a população adote ações preventivas e evite situações de risco. Para a Defesa Civil, o principal causador de ocorrências com vítimas relacionadas à chuva são os alagamentos e enchentes.

- Nosso objetivo foi estudar os locais que haviam altos índices pluviométrico para poder continuar melhorando o serviço. Para que assim, aja o mapeamento e então, menos locais tenham enchentes ou alagamentos-, explica Subsecretário Tenente Coronel da Defesa Civil, Paulo Scarani.

A Secretária de Obras, Elisa Giovanna Dias, ainda orienta à população que lixos não sejam jogados nas ruas ou fiquem nas calçadas porque serão levados através do fluxo da água, fazendo com que bueiros entupam e a água possa inundar as residências.