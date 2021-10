Esq. p/ dir. : secretária de Obras, Elisa Martins, Prefeito Rubem Vieira, os deputados, Fábio Silva e Chiquinho Brazão vistoriam obras no Teixeira. - Foto: Rui Okada

Esq. p/ dir. : secretária de Obras, Elisa Martins, Prefeito Rubem Vieira, os deputados, Fábio Silva e Chiquinho Brazão vistoriam obras no Teixeira. Foto: Rui Okada

Publicado 22/10/2021 09:32 | Atualizado 22/10/2021 10:01

ITAGUAÍ- O Prefeito de Itaguaí Rubem Vieira, acompanhado da secretária de Obras, Elisa Giovanna Dias, dos deputados, Fábio Silva e Chiquinho Brazão vistoriou, nesta quinta-feira (21), a obra do programa “A Calçada é sua Cidadão”, no bairro Teixeira.

O Objetivo do programa é garantir mobilidade e o direito de ir e vir do cidadão de Itaguaí, são 2.564 metros de extensão, começando na Estrada do caçador até a Amendoeira. Durante anos a população do bairro vinha sofrendo com a falta de calçada e hoje, através do programa da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado traz a mobilidade à população. No local é possível ver que o pedestre caminha sobre a calçada, e não necessitam mais correr perigo pelo asfalto.

- O trabalho que vem sendo realizado em nosso bairro significa um avanço para nossa segurança, a população do Teixeira desejava muito essa obra. Posso dizer que é um sonho para cada um de nós-, parabeniza a moradora do bairro, Lilian. - Aqui nunca ninguém olhou por nós-, completou a moradora, Cristiane.

A obra que atende Santa Cândida, Teixeira e Amendoeira não partiu financeiramente dos cofres do município, todo o material foi doado pelo Governo do Estado, o Prefeito Rubem Vieira agradeceu a parceria.

- Graças a eles nós estamos conseguindo mexer aqui no Teixeira, com ajuda do Governador Cláudio Castro. Muita coisa boa está vindo por aí com ajuda do Estado-, diz Rubem Vieira.

Em entrevista, o Deputado Fábio Silva diz ser uma honra estar no município.

- É com muita alegria que venho aqui visitar a obra e ver que ela realmente está acontecendo. É com grande alegria que trazemos um pouco de tranquilidade, porque da primeira vez que viemos aqui, antes da calçada, a gente viu muitas pessoas andando no meio da rua e hoje não vai precisar mais-, complementa o deputado, que ao final de sua entrevista também agradeceu ao Governador Claudio Castro por atender a solicitação do Prefeito de Itaguaí.

- A maior importância é essa, dar qualidade de vida a população local. O que interessa a população é ela ter como se locomover, ter como ao mínimo qualidade de vida-, finaliza o Deputado Chiquinho Brazão.