PROEIS reduz índices de violência em Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles

PROEIS reduz índices de violência em Itaguaí.Foto: Italo Dornelles

Publicado 20/10/2021 23:32 | Atualizado 21/10/2021 10:34

ITAGUAÍ- A prefeitura por meio da secretaria de Segurança Pública realizou nesta terça-feira (19), um curso de capacitação para os Policiais Militares que prestam serviço para o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), o curso de capacitação teve como objetivo trazer mais eficiência ao policial.

“O que pedimos ao policial é postura, comprometimento. O comprometimento é a parte mais sensível, segurança mexe com vidas, com justiça. Então temos que ter essa atenção especial. Para o policial estar amparado, a prefeitura está amparada e a população também, com mais uma força de segurança-, explica o Coordenador do PROEIS, Rodrigo.

O PROEIS é um convênio da Prefeitura de Itaguaí com a polícia militar, onde são contratados policiais de folga que trabalham voluntariamente no município para aumentar a proteção em áreas da cidade previamente definidas. O programa representa uma melhoria na segurança da cidade.

- A conclusão de qualquer solicitação é o que nos motiva a continuar. Ter o apoio da prefeitura é muito importante, em breve esperamos mais policiais na rua. Temos o planejamento de praticamente dobrar nosso efetivo, com câmeras, carros, a logística como um todo-, finaliza o coordenador.