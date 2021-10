Proeis atende denúncia de pedestres e encaminha acusados a 50DP. - Divulgação

Proeis atende denúncia de pedestres e encaminha acusados a 50DP. Divulgação

Publicado 27/10/2021 19:21

ITAGUAÍ- Na tarde desta quarta-feira (27), a guarnição de moto patrulha da Polícia Militar do Proeis recebeu alerta de pedestres na Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, ao lado da Casa do Biscoito, no centro de Itaguaí. Segundo denúncias de pessoas que passavam pelo local havia uma movimentação estranha sendo possível estar ocorrendo a venda de entorpecentes.

Os agentes patrulharam o local por três vezes e observaram os acusados que estavam de fato em atitude suspeita. Diante dos fatos a Guarnição seguiu com a abordagem padrão e após buscas pelo local, conseguiram localizar seis frascos de cocaína, gramas de maconha e R$100,00 atrás dos jovens, dentro de um maço de cigarro.

Os dois jovens foram encaminhados a 50 DP, um dos acusados possui anotações por tráfico, posse, uso de entorpecentes e receptação.