Recadastramento do Bolsa Família. Divulgação: Shutterstock

Publicado 03/11/2021 11:08

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para fazerem o acompanhamento de saúde referente à segunda vigência de 2021. O procedimento ocorre duas vezes ao ano e deve ser realizado por crianças de zero a 7 anos, gestantes e lactantes a assistência e a atualização do cadastro são obrigatórios pelo programa.

As famílias devem comparecer à unidade de saúde mais próxima ao longo do mês de novembro para pesagem e comprovação de informações é necessário levar os seguintes documentos: cartão do Bolsa Família, cartão do pré-natal e da caderneta de vacinação.

A referência técnica do programa, Rachel Esteves Saporito, da Secretaria de Saúde, alerta a população: “É importante que todos estejam em dia com seu acompanhamento para não evitar advertências, bloqueio, suspensão ou perda do benefício”.