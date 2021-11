Pistola 59, calibre 380 é apreendida por policiais militares do PROEIS. - Divulgação

Publicado 04/11/2021 14:56

ITAGUAÍ- A Polícia Militar do PROEIS em Itaguaí, realizou o mandado de prisão, nesta semana, de um homem de 52 anos, pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Em cumprimento de Ordem de Policiamento através da Ação Preventiva (APREV), teve vistas ao veículo Fiat Strada. No momento os agentes deram ordem de parada e ao realizar busca no interior do veículo localizaram ao lado do banco do motorista uma pistola 59, calibre 380. O condutor informou ser de sua propriedade e tinha ciência da arma no veículo. Segundo o mesmo vinha sofrendo ameaças e necessitava da arma para sua defesa.

O mesmo foi conduzido a 50DP e depois encaminhado à 52DP para avaliação da autoridade policial.