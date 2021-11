Ciclistas participam de ação em prol do Novembro Azul. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 23:16

ITAGUAÍ- O Novembro Azul é tido como mês de conscientização e combate a doenças que atingem especialmente o público masculino, pensando nisso, a prefeitura de Itaguaí promoverá uma ação no próximo domingo (7) visando o bem-estar masculino.

A ação liderada pela Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, consiste na realização de um passeio ciclístico pela cidade e espera receber cerca de 200 ciclistas, entre moradores da cidade, turistas e equipes, que deverão estar uniformizadas para concorrer a um troféu.

- A ideia desta ação é, além de destacar a importância da prevenção, promover a atividade física e a confraternização entre munícipes e turistas-, explica Fernanda Spíndola, secretária de turismo e esporte de Itaguaí.

-O mês de novembro é todo dedicado à conscientização a respeito de doenças que atingem diretamente o gênero masculino, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Além desta, teremos outras ações ao longo do mês-, completa.

A concentração será no Parque Municipal de Eventos às 07h. De lá, os participantes irão pedalar 13,47 km até o retorno ao local de partida. Pessoas de todas as idades poderão participar; os menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis.