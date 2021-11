Prefeito de Itaguaí Rubem Vieira e Governado Cláudio Castro se unem a benefício da saúde. - Divulgação

Publicado 09/11/2021 16:02 | Atualizado 09/11/2021 16:11

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí poderá contar, a partir desta terça-feira (09/11), com R$ 12 milhões enviados pelo Governo do Estado para serem aplicados na saúde. O valor, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é referente ao envio de verbas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O repasse não acontecia desde 2017, após o fechamento da UPA. Mas, com a unidade reaberta no ano passado, o prefeito Rubem Vieira articulou com o governador Cláudio Castro a liberação desse montante.

Para viabilizar o processo de destravamento dos R$ 12 milhões junto ao Estado, o secretário municipal de Saúde, Carlos Zóia, esteve reunido com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, nesta segunda-feira (08/11). O encontro aconteceu na sede da Secretaria Estadual de Saúde, no Centro do Rio, e foi intermediado pela deputada estadual Enfermeira Rejane.

- Essa é uma conquista importante da Prefeitura. A verba é fundamental para seguirmos no nosso projeto de melhorar cada vez mais a saúde de Itaguaí – avalia o prefeito Rubem Vieira.

O secretário Carlos Zóia engrossa o coro do prefeito. E garante que a verba virá em ótima hora para o município.

- O prefeito Rubem Vieira tem a saúde como prioridade por isso, não mediu esforços para que a cidade pudesse contar o mais rápido possível com esse suporte financeiro – comemora.

O secretário lembra que, depois que foi reaberta, em 2020, a UPA de Itaguaí precisou passar por um novo processo de credenciamento e habilitação para voltar a receber financiamentos. A unidade funciona com recursos tripartite, ou seja, parte da verba é destinada pelo governo do estado, outra vem pelo governo federal e outra parte é arcada pelo próprio município.

- A unidade de saúde fechada não podia receber recursos - explica.