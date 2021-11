Festival de Teatro na Feira traz diversas atrações para o município | Itaguaí | O Dia

Feira Livre se torna inspiração para festival que coloca as feirantes como protagonistas. - Foto: Rafa Chulm

Feira Livre se torna inspiração para festival que coloca as feirantes como protagonistas. Foto: Rafa Chulm

Publicado 06/11/2021 22:42

ITAGUAÍ- O Festival de Teatro na Feira surgiu através de um edital no município Edital Federal da Lei Aldir Blanc e teve como inspiração as mulheres feirantes. O evento acontece em dois domingo: sete e 21 de novembro, das 9h às 12h, no Parque de Eventos e conta com diversas atrações trazem foco a tradição e cultura da Feira Livre de Itaguaí.



Para Lisane Irala, idealizadora do projeto através com o apoio da Coletiva Despertando conta sobre a importância e força sociocultural do Teatro na Feira.



- Acredito que nossa presença na rua, na feira fazendo arte, é importante em diversas instâncias, pois vamos levar arte para um espaço que não é comum, democratizando-a de forma acessível, "todo artista tem de ir aonde o povo está" como diz Milton Nascimento e com isso iremos afirmar que a cultura teatral da cidade é também feita por mulheres, desenvolvemos, consequentemente um modo singular, feminino de fazer esse encontro entre o público e artista-, explica Lisane.



A Festa traz dois espetáculos diferentes e conta com a participação de quatro grupos teatrais do território. No dia sete de novembro a Turma em Cena e o Grupo de Teatro Formiga se apresentam. A Turma em Cena mostra para o município o circo ao Ar livre, haverão cenas de palhaçaria clássica, malabares, mágicas e performances com músicas. No elenco: Adriano Didi, Rafael Otoni, Rafael Olimpio de Paula, Mateus Cruz, Ruth Chaves, Ingrid Lima e Yagor Togni.



O Grupo de Teatro Formiga, apresenta uma esquete conhecida e aclamada pelos amantes das artes cênicas do município “Camelôs Atrapalhados”, a história traz o dia a dia de dois camelôs estabanados e divertidos que arranjam uma grande confusão tentando vender seus produtos. No Elenco, ator, diretor e professor do Teatro Municipal Marilu Moreira, George D’ Almeida, os atores Mateus Cruz, Eva Vidal, Shayanne Silva.



No penúltimo domingo do mês (21), o festival recebe a Companhia Teatral Poeira no Palco e Coletivo Despertando.



A primeira apresentação é Avante Maria/s sobre a história que muitos conhecem de Ariano Suassuna, “Torturas de um Coração” por meio da Companhia Poeira. A peça mostra as aventuras de Benedito que para conquistar o coração de Marieta, engana todos os outros personagens, Cabo 70 e Vicentão. No fim, Benedito acaba descobrindo que para conquistar uma mulher é preciso ter cartaz e se destacar na frente dos valentões da cidade. No elenco Rodrigo Horst, Di Couto, Rafael Paixão, Bruna Rodrigues, Manoel Ribeiro.

Direção: coletiva, figurino e cenário: Manoel Ribeiro.



A Coletiva composta por 4 mulheres Mariana Castro, Lisane Irala, Pamela Santos e Rachel de Lima trazem o “Avante Marias”, que através da interpretação de Lisane Irala e Mariana de Castro conta a história de Maria, que representas todas as mulheres que vão à feira trabalhar. As atrizes trazem o diálogo através da representação dos pensamentos, emoções e conflitos, oscilando em momentos de euforia, animação, ansiedade, irritação, uma diversidade de sentimentos e atitudes. O texto e interpretação: Lisane Irala e Mariana Castro, a consultoria de direção: Giselle Motta e consultoria artística de Florência Santángelo.



- Nossa cidade ganha nesse sábado mais um festival através do Coletivo Despertando, que vem valorizar e resgatar as manifestações culturais e suas diversidades, resgatando toda história e cultura da nossa Feira Livre. A nossa cidade só tem a ganhar, a Prefeitura de Itaguaí tem dado todo apoio e nós só temos a agradecer aos nossos propulsores de cultura do município, e contamos sempre que cada vez surjam mais, comemora o Subsecretário William Cezar.



A curiosidade da Coletiva Despertando explica que o projeto é realizado, produzido e apresentado essencialmente por mulheres.

- É muito significativo no contexto político atual e cultural que vivemos tanto no Brasil, e principalmente no nosso município. Queremos falar das mulheres, da força, da alegria, da sagacidade para enfrentar os desafios com inteligência para vender seus produtos e assim estarem onde quiserem-, Mariana Castro, idealizadora do projeto.