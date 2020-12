Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/12/2020 14:00 | Atualizado 12/12/2020 15:21

Itaperuna - Dois homens sendo um de 42 e outro de 33 anos, foram assaltados no km 05, da Rodovia BR-356, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. As vítimas tinham acabado de sair de um bar. Policiais do 29 BPM forma ao local após serem acionados para verificarem disparos de arma de fogo.

Dois bandidos armados roubaram o veículo que estava com os dois homens, o Nissan Kicks de cor preta, placa LSR-8505, além de cerca de R$ 2 mil e quatro celulares. De acordo com as testemunhas, na saída do estabelecimento comercial, os ocupantes do automóvel foram abordados por dois suspeitos que se aproximaram e pediram carona, mas as vítimas teriam dito que não seria possível. Neste momento a dupla criminosa pediram uma ligação para um Uber. Em seguida, um deles sacou uma arma de fogo e foi anunciado roubo. Os ladrões fugiram com o veículo e os outros pertences. Ainda foram efetuados três disparos de arma de fogo. Ninguém foi atingido. Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.