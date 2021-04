Santo Antônio de Pádua: Suposto segurança do tráfico é preso com arma, munições e drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/04/2021 11:40 | Atualizado 02/04/2021 12:00

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em Paraoquena, no município de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Projetada verificar informação sobre uma pessoa que teria saído do Rio de Janeiro para fazer a segurança do chefe de uma facção criminosa. O suspeito foi localizado e durante buscas foram encontrados uma pistola Imbel, modelo MD1, calibre. 380; 61 munições calibre .380; 58 pinos de cocaína; três balanças de precisão; um aparelho celular e material para embalar droga. O fato foi apresentado à 136ª DP sendo o rapaz - que é paduano - autuado com base no artigo 12 da Lei 10.826/03.