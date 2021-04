Aperibé: 36° BPM intercepta carga de drogas e prende suspeito por tráfico. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/04/2021 11:44 | Atualizado 02/04/2021 12:11

Aperibé - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na zona rural de Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à localidade do Pito Aceso verificar informações sobre pessoas aguardando o recebimento de farto material entorpecente. No local encontraram dois jovens - 18 e 20 anos - Em um motocicleta. Durante revista nada foi encontrado, mas os suspeitos teriam dito que estavam esperando o terceiro homem que traria a droga. Após alguns instantes, o envolvido chegou conduzindo um automóvel Fiat/ Elba e ao ser abordado foi apreendido quatro barras de maconha e 212 rabichos de maconha totalizando 2.458 gramas. O fato foi apresentado à 136ª DP (Santo Antônio de Pádua ) sendo o homem autuado com base no artigo 33 da Lei 11343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde deve ficar à disposição da Justiça. Os outr9s jovens prestaram depoimento e foram liberados. Nenhum dos veículos ficou apreendido.