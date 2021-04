Bom Jesus do Itabapoana: sacola com drogas é apreendida durante ação do 29° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/04/2021 12:30

Bom Jesus do Itabapoana - Onze pinos de cocaína e 17 tabletes de maconha foram apreendidos na praça da Usina Santa Isabel, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam no setor "K2" da 2ª Cia durante patrulhamento no local se depararam com pessoas que ao perceberem a chegada da equipe fugiram deixando para trás uma sacola preta com o material entorpecente e ainda uma identidade civil de um homem de 30 anos. O fato foi apresentado à 144ª DP. Um inquerito policial será instaurado.