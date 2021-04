Santo Antônio de Pádua: drogas e munições são encontradas perto de árvore durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/04/2021 14:00

Santo Antônio de Pádua - Um tablete e 15 buchas de maconha; 74 pinos de cocaína; 8 pedras de crack; 18 munições calibre .38; 12 munições calibre .380 e uma balança de precisão foram apreendidas no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua São João Batista verificar informação sobre a comercialização de drogas e certa quantidade de entorpecente escondida próximo a uma árvore. Durante buscas o material ilícito foi encontrado. Até o fechamento desta matéria os proprietários do material não foram localizados. A apreensão foi registrada na 136ª DP.