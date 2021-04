Santo Antônio de Pádua: Dupla é presa com drogas e arma durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/04/2021 15:30

Santo Antônio de Pádua - Dois homens - 20 e 23 anos - foram presos em flagrante por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na Beira Rio, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua São João Batista após serem acionados para verificar troca de tiros entre integrantes de duas facções criminosas rivais. Durante patrulhamento no local, avistaram os rapazes em uma motocicleta Falcon, com placa de Minas Gerais. Com o mais velho foi encontrado um revólver calibre .38, marca Pucara, com numeração de série suprimida, municiado com seis projéteis intactos. O outro jovem estava conduzindo o veículo. O fato foi registrado na 136ª DP onde a moto ficou apreendida e a dupla foi autuada com base no artigo 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03 permanecendo os envolvidos aguardando serem apresentados em audiência de custódia para depois possivelmente serem encaminhados ao sistema prisional onde devem ficar à disposição da Justiça.