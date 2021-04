Miracema: Dupla é presa por tráfico; um dos suspeitos foi surpreendido ao tentar resgatar a droga apreendida. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/04/2021 11:50

Miracema - Dois homens - 21 e 58 anos - foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no Morro do Demétrio, em Miracema no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em operação pela Rua João de Agosto avistaram o mais velho em atitude suspeita e ao abordá-lo nada de ilícito foi encontrado, porém ao ser indagado sobre o armazenamento de drogas, o mesmo teria autorizado a entrada dos militares em sua residência. Durante buscas foram apreendidas 540 buchas de maconha, uma balança de precisão e material para embalar o entorpecente.

No momento em que os agentes estavam no interior do imóvel o jovem teria se aproximado do local tentando resgatar a droga, mas foi detido pela equipe policial. O fato foi apresentado à 137 DP sendo os envolvidos autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Eles serão apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.