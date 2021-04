Jovem é preso com arma municiada durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/04/2021 13:40

ITAPERUNA - Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante com arma municiada, na Rua Luís Chiarelo, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) abordaram o rapaz e com ele foi encontrado um revólver de calibre 38 com cinco munições intactas, além de três munições de calibre 380. Autuado no Estatuto do Desarmamento na 143ª DP, o envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.