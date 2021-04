Santo Antônio de Pádua: Jovem é preso por tráfico de drogas durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/04/2021 10:00

Santo Antônio de Pádua - Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM foram informados que o rapaz estaria vendendo entorpecentes na Rua São Batista. Durante diligências os agentes teriam visto o momento em que o suspeito teria ido até a proximidade de uma escadaria e pegou uma sacola. Ele teria retirado do objeto certa quantidade de um material e depois a guardando no mesmo local. Os militares abordaram o jovem e encontraram um pino de cocaína e R$ 20. Em seguida, a equipe fez buscas e localizou a sacola que estava com 56 pinos da mesma droga utilizando 36,4g além de 3 buchas de maconha (4,3g). O fato foi registrado na 136ª DP do município com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 onde o envolvido seria apresentado à audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional ficando à disposição da Justiça.