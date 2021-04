Miracema: Adolescente é apreendido com 200 pinos de cocaína durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:00

Miracema - Um adolescente de 15 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, no bairro Cruzeiro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) em patrulhamento nas proximidades da Praça Felício Antônio avistaram o jovem que ao perceber a presença dos militares empreendeu fuga se desfazendo de uma sacola que segurava em uma das mãos. Ele foi alcançado e o objeto recolhido sendo constatado em seu interior 200 pinos de cocaína (200g). O fato foi registrado na 137ª DP do município onde o menor infrator esteve acompanhado de sua mãe. O adolescente foi autuado com base no fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele permaneceu aguardando transferências para uma instituição adequada.