Bom Jesus do Itabapoana: Homem é preso após brigar com a mãe querendo dinheiro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/04/2021 14:02

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após brigar com a mãe, no bairro Bela Vista, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. O desentendimento teria sido motivado pelo fato do filho querer dinheiro. A mulher de 50 anos jogou uma pedra para se defender e acertou a cabeça dele. Ele foi encaminhado ao Posto de Urgência (PU). O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e o envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.