Porciúncula: Suspeito por furto é preso por ordem da Justiça. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/04/2021 12:50 | Atualizado 13/04/2021 12:51

Porciúncula - Um homem de 48 anos, suspeito por furto, contra quem havia em aberto mandado de prisão preventiva foi preso no bairro João Francisco Bras, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram até a Rua Sebastião Gonçalves de Mendonça, de posse da ordem expedida pela Comarca local, onde localizaram o réu no processo penal e o apresentaram à central de flagrantes da 143ª DP de Itaperuna para ser transferido ao sistema prisional.