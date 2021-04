Prisão por tráfico de drogas em Miracema, realizada pelo comandante da 3ª Cia; Serviço de Inteligência (P2); Patamo I e Patamo II junto com a equipe da 137ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/04/2021 16:02

Miracema - Um rapaz de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas na localidade conhecida como Morro do Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em operação conjunta com o comandante da 3ª Cia; Serviço de Inteligência (P2); Patamo I e Patamo II junto a equipe da 137ª DP avistaram três pessoas em um terreno baldio Rua João D’ Agosto, - sendo dois deles identificados. Ao perceberem a presença das equipes eles fugiram, porém o mais velho estaria segurando uma sacola que foi abandonada contendo 694 microtubos com cocaína. No mesmo local foram deixados um aparelho celular da marca Samsung; uma sacola com microtubos vazios e uma sacola com vasto material plástico para embalar a droga. O material apreendido resultou em 694 pinos de cocaína (839,70 gramas). Dando continuidade às diligências, os agentes realizaram buscas pelo local e patrulhamento com o objetivo de encontrar os envolvidos. Quando o suspeito saiu da região de mata foi avistado, fugiu novamente, mas foi detido próximo a praça do Chafariz. Foi necessário o uso de algemas pois ele estaria alterado.

O caso foi apresentado à 137 DP onde o envolvido foi autuado com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.