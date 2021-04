Homem armado invade farmácia, rouba dinheiro e celulares. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 16/04/2021 09:39

ITAPEURNA - Um homem armado invadiu uma farmácia localizada no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na noite desta quinta-feira (15), às 20h38min. Com revólver em punho, o assaltante foi direto até a atendente do caixa e exigiu dinheiro, R$ 500 e o aparelho celular do estabelecimento. Em seguida, o infrator decidiu roubar dois funcionários da farmácia. Um deles entregou o aparelho celular; enquanto o outro a carteira contendo R$ 100, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartão de debito e o aparelho celular.

Durante toda ação, o assaltante permaneceu com capacete na cabeça e o comparsa do lado de fora em uma moto Honda modelo XRE de cor preta, dando cobertura e aguardado para fuga. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram acionados, analisaram imagens da câmera de segurança, fizeram várias buscas, mas a dupla não havia sido localizada até o fechamento desta reportagem.