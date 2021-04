Homem é detido com armas, faca e facão, após denúncia de ameaça contra ex-esposa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/04/2021 13:00

ITAPERUNA - Um homem de 50 anos foi denunciado por ameaçar a ex-esposa em Boa Ventura, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram ao Centro do distrito e abordaram o suspeito sendo encontrado com ele um facão e um faca. Seguindo as diligências, já na residência, dentro de uma geladeira cheia de sucata, havia uma espingarda de calibre 38. Posteriormente, os agentes foram informados da existência de outra arma e retornaram ao endereço onde apreenderam um revólver calibre 32 com duas munições intactas. Autuado no Estatuto do Desarmamento na 143ª DP, o homem pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade.