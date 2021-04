Bom Jesus do Itabapoana: Jovem é preso por tráfico de drogas durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/04/2021 11:07

Bom Jesus do Itabapoana - Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante patrulhamento pela Rua José do Patrocínio observaram um suspeito saindo do matagal. Ele notou que os militares estavam próximo e jogou algo na moita, às margens da via. O rapaz foi revistado e nada de ilegal encontrado. Porém, a sacola que havia sido arremessada foi recolhida, dentro havia quatro tabletes de maconha, totalizando 489 gramas, além de uma pedra de cocaína (48,40g). Autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, o envolvido será apresentado em audiência de custódia e depois deve ser encaminhado ao sistema prisional para possivelmente ficar à disposição da Justiça.