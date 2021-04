Porciúncula: Homem é detido com drogas durante ação do 29° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/04/2021 13:05

Porciúncula - Doze papelotes de cocaína (23 gramas) e dezessete buchas de maconha (25 gramas) foram apreendidas, no bairro João Clóvis Beijão, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia foram à Rua Alfredo de Castro verificar informação sobre a venda de entorpecentes. No endereço os agentes fizeram contato com a esposa do suspeito, que informou que ele não estava em casa. Posteriormente, o homem chegou e acompanhou as buscas. No imóvel foi encontrado apenas material utilizado para embalar drogas. Já atrás da casa foram apreendidos 12 papelotes de cocaína (23 gramas) e 17 buchas de maconha (25 gramas). O envolvido foi autuado na 139ª DP e vai responder o processo em liberdade.