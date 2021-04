Santo Antônio de Pádua: Dois presos em operação da 136ª DP contra o tráfico de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/04/2021 13:13 | Atualizado 22/04/2021 13:25

Santo Antônio de Pádua - Dois homens - 21 e 35 anos - foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas, durante uma operação realizada por policiais civis da 136ª DP de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça e cumpridos pelos agentes na comunidade São João Batista, no bairro Tavares. A ação foi coordenada pelo delegado Dr. Mario César Monnerat Vianna contou com o apoio do 36° Batalhão de Polícia Militar (Pádua); 137ª DP (Miracema) e 142ª DP (Cambuci). O inquérito policial foi instaurado e a autoridade policial representou pela medida cautelar.

Os policiais civis e militares apreenderam uma arma de fogo; munições de diversos calibres; dinheiro; drogas e material para embalar e comercializar os entorpecentes. De acordo com a Polícia, as investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outros integrantes de organizações criminosas. A dupla indiciada com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06) e artigo 12 da Lei 10.826/03 ficará no sistema prisional à disposição da Justiça. Dr. Mário Monnerat está a frente da unidade desde 21 de setembro de 2020.