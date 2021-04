Cerca de 600 pinos de cocaína são apreendidos em sacola deixada em árvore. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/04/2021 11:32

ITAPERUNA - Quinhentos e noventa pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam no setor Charlie da 1ª Cia, após informação passada pela equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 2) foram à Praça da Paz onde encontraram uma sacola plástica, pendurada em uma árvore, com 590 pinos aparentando ser cocaína. O fato foi apresentado à 143ª e o material encaminhado para perícia.