Cardoso Moreira: Adolescente é surpreendido com maconha escondida na boca durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/04/2021 11:31

Cardoso Moreira - Um adolescente de 17 anos foi autuado por fato análogo de posse e uso de droga, na Rua Manoel Azevedo Sobrinho, bairro Cachoeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Um ônibus foi interceptado por policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia e um dos passageiros foi revistado sendo encontrado uma bucha de maconha em sua na boca. Os agentes foram informados que o jovem iria buscar entorpecente em Campos dos Goytacazes. Foi feito contato com o Conselho Tutelar e o caso seguiu para a 148ª Delegacia Legal de Italva. O infrator foi autuado no fato análogo ao artigo 28 da Lei 11.343/06, ouvido e liberado.