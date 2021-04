Varre-Sai: vacinação contra a Covid-19 ampliada para idosos a partir de 60 anos. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 24/04/2021 14:03 | Atualizado 24/04/2021 14:04

Varre-Sai - Os dados da vacinação contra a Covid-19 em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, foram divulgados no Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde. Até a última quinmta-feira, o município recebeu 2.990 doses de vacinas, sendo aplicadas 2.287 doses entre profissionais de Saúde e idosos a partir de 62 anos. Na segunda-feira (26/04), a vacinação será ampliada para idosos a partir de 60 anos.



A imunização acontece das 8 às 14 horas, na Escola Municipal Carlos Magno Fabri Martins (Jardim da Infância). É necessário levar o Cartão do SUS e o Cartão do Município. O secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, alerta a população para que ao chegar na sua faixa etária, não retarde a ida ao posto para vacinar. "Quero agradecer aos nossos profissionais envolvidos na vacinação pela dedicação e empenho em imunizar nossa população. Peço a todos que vacinem na faixa etária do momento, não deixem para depois, porque isso é fundamental para nós avançarmos na vacinação dos próximos grupos", lembrou o secretário.