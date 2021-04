Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. Foto: Blog Alan Gonçalves/divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/04/2021 13:54

Bom Jesus do Itabapoana - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar o homicídio de um varredor de rua de 52 anos, que foi assassinado a tiros enquanto trabalhava, na madrugada desta terça-feira (27), na Praça João Catarina, Pirapetinga, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações preliminares, criminosos estariam em uma moto e teriam efetuado pelo menos três tiros contra a vítima. O funcionário da Prefeitura não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O homicídio provocado por disparos de arma de fogo está sendo investigado pela polícia. Informações anônimas que levem o desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.