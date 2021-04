Miracema: Prefeitura informa que variante P2 da Covid-19 foi detectada no município. Foto: reprodução internet

Miracema - O prefeito de Miracema, cidade do Noroeste Fluminense, Clóvis Tostes de Barros, nesta terça-feira, 27, informou que um caso da variante P2 da Covid-19 já foi constatado no município. Sem mais detalhes de idade da vítima, sexo ou bairro, Clovinho, demonstrou preocupação. "Precisamos tomar muito cuidado com essas novas variantes, pois se isso se espalhar em nosso município será muito grave. Temos que aumentar as precauções", falou.

O prefeito classificou a situação da pandemia na cidade como grave. "Temos acompanhado de perto o trabalho da equipe médica; já temos médicos pedindo demissões, não estão aguentando, temos médicos virando plantões para dar conta e a situação é muito grave. Continuamos com nossos decretos, pedimos atenção a população com o distanciamento. Parece que ontem de 46 testes enviados 38 voltaram posivitos e nosso índice vai aumentar assustadoramente nesta semana. É muito preocupante. Precisamos do apoio da população!", salientou Clovinho Tostes.

O novo ato normativo da cidade prorrogou até o dia 04 de maio as medidas de enfrentamento ao "novo coronavírus" estabelecidas pelo decreto 31/2021 publicado em 12 de abril podendo ser estendido em caso de necessidade.

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde refente a Covid-19, publicado nesta terça-feira (27), apontam para 2.334 casos confirmados; 127 casos ativos; 45 óbitos confirmados e 25 mortes em investigação; 445 pacientes com suspeita da doença; 10 em isolamento hospitalar e 562 em isolamento domiciliar. Foram vencidas 2.137 lutas.