Itaperuna terá lançamento do Levante Feminista contra feminicídio nesta quinta (29).

Por Lili Bustilho

Publicado 28/04/2021 13:08

ITAPERUNA - Em um cenário de ameaça à vida das mulheres em todos os sentidos, com pandemia, crimes de gênero e agravado pela crise financeira, o movimento Levante Feminista, uma frente nacional suprapartidária, com mais de 500 movimentos feministas envolvidos, lançou a campanha nacional “Nem Pense Em Me Matar” apoiada na conceito de que “quem mata uma mulher mata a humanidade”. A ideia se expande regionalmente pelos estados brasileiros e chegou a Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A conquista da Lei do Feminicídio, em 2015, reconhece a especificidade desta violência. Nesta quinta-feira, dia 29 de abril, será realizado o lançamento no Estado do Rio de Janeiro do Levante Feminista contra Feminicídios.



O movimento busca denunciar a omissão do Estado e exigir a proteção da vida das mulheres brasileiras. A campanha será lançada numa Onda Amarela contra Feminicídios. Algumas das ações exigidas são o acolhimento da vítima de violência de gênero, o acesso à justiça, a punição do agressor, além da produção de informações, pesquisas e análises que mensurem as características desse tipo de violência.

Todos os dias chegam à mídia várias notícias de feminicídio, que acontecem no Brasil, no estado e também no Noroeste Fluminense: “Apesar da distância entre nós mulheres do interior e da capital, nossas dores são as mesmas, vivenciamos as violências e o assassinato de mulheres. Agora chegou a hora de nos unirmos também na luta contra todo e qualquer tipo de abuso e violência. Precisamos trazer esse diálogo para nossa cidade e toda região Noroeste Fluminense", conclui Luciana Moreira, Idealizadora do Programa Mulher Melhor e membro da equipe organizadora do movimento em Itaperuna e Região. Além do Mulher Melhor, outros movimentos também aderiram a campanha, COFEMI - Coletivo Feminista Itaperuna, Coletivo Filhas da Luta e MOABI - Movimento Afro Brasileiro de Itaperuna.



Tendo como símbolo um girassol, a cor amarelo-ouro e o rosto de uma mulher negra, a campanha se preocupa com a situação agravada pela necessidade de isolamento social imposta pela pandemia do "novo coronavírus" que diante de demissões trabalhistas confinou as mulheres justamente no lugar mais perigoso: a casa.



PROGRAMAÇÃO DE ITAPERUNA:

*29 de abril – Onda Amarela no município de Itaperuna: Lançamento do Levante Feminista contra Feminicídios

*AMANHECER AMARELO CONTRA FEMINICÍDIOS*

7h às 8h

Mobilização descentralizada e sem aglomeração no Cristo Redentor com faixas a atos simbólicos. Gravação de vídeo e registro fotográfico para live.



*COM A BOCA NO TROMBONE*

10h às 17h

Visibilização nas redes sociais dos grupos dos municípios participantes.



*ANOITECER AMARELO*

18h às 19h

Mobilização descentralizada e sem aglomeração em frente a Câmara Municipal de Vereadores em tributo a todas as mulheres assassinadas na Região Noroeste Fluminense.





*LIVE DA ESTADUAL*

19h30 às 21h30

Protesto Cultural contra Feminicídios no RJ com

participação de representantes de diversos movimentos sociais, parlamentares,

artistas e grupos culturais que colocam em pauta a luta pelos direitos das mulheres.

Redes sociais oficiais do movimento estadual:

https://www.facebook.com/Levante-Feminista-RJ-106423808224519

