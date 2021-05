Ação do 36° BPM no Morro Bela Vista. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/05/2021 18:55

ITAOCARA - Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram ao Morro Bela Vista verificar informações de que o suspeito teria se deslocado à cidade do Rio de Janeiro, na comunidade de Parada de Lucas, e comprado um tablete de 400g de maconha, para vender em Itaocara. Chegando ao local informado, os agentes viram o rapaz saindo de sua residência. Durante abordagem foram encontrados R$ 50 em seu bolso. Ao ser indagado sobre a denúncia, o jovem teria confessado os fatos, prontificando - se a entregar os materiais que ainda estariam em sua casa. Ao todo foram arrecadados 13 tabletes de maconha (45,1g); um aparelho celular; uma caixa de seda e R$ 210. O fato foi apresentado na 135ª DP no município e depois registrado na 136ª DP (Pádua) por ser a central de flagrantes. O envolvido foi autuado com base no art 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.