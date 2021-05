PM foi verificar denúncia Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/05/2021 18:59

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM foram verificar informações sobre uma pessoa que teria saído de Nova Iguaçu, no RJ, para vender entorpecentes na cidade paduana. Foram apreendidos 10 pinos de cocaína (10g); um aparelho celular e R$40. O fato foi registrado na 136ª DP sendo o envolvido autuado com base no art 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso à disposiçãPolícia Civil.