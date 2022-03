Prefeitura de Itatiaia - Divulgação

Prefeitura de ItatiaiaDivulgação

Publicado 16/03/2022 10:50

A Prefeitura de Itatiaia publicou na terça-feira (14) o decreto nomeando a equipe de transição pelo prefeito eleito, Irineu Nogueira (PTB). Os membros vão se inteirar do funcionamento da administração municipal, preprando os atos iniciais do novo Chefe do Executivo.

A equipe é formando por cinco pessoas indicadas pelo prefeito eleito na eleição suplementar e mais cinco servidores da atual gestão interina, que ficarão responsáveis por centralizar e atender as demandas, com o objetivo de facilitar o acesso às informações e rotinas da administração municipal. Confira as pessoas indicadas para a equipe de transição:

Indicados pelo prefeito eleito:

- Alexandre da Silva Oliveira (Coordenador)

- Maurício José Xavier Jaccoud

- Fidelis Ark Ponciano da Silva

- Josue da Silva Martins

- Hirann Montechiari Figueira

Equipe do Governo Interino

- Vagner Sobral R. Baptista

- Luiz Albertassi Spacoski

- Thiago Guimarães Diniz

- Francisco Silva de Assis

- Rafael Veríssimo de Souza