Reunião contou com as participações da coordenadora do curso de Enfermagem, Alana Correa Maffli; do secretário de Saúde, Paulo Fichter; e do prefeito interino, Thiago Rodrigues. - AECOM PMI

Publicado 17/03/2022 10:14

A Prefeitura de Itatiaia e a Universidade Estácio de Sá firmaram na quarta-feira (16) um convênio para que os moradores do município matriculados em um dos cursos de graduação da instituição possam realizar seus estágios na Rede Municipal. O convênio também possibilita que os servidores da Prefeitura, seus cônjuges e dependentes tenham descontos de até 70% nos cursos de graduação e pós graduação.

Ao todo são oferecidas oportunidades de estágio para alunos dos mais de 10 cursos da instituição, entre eles Enfermagem, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Nutrição, Pedagogia, Fisioterapia, Biomedicina, Radiologia, Engenharia Mecânica e Civil, entre outros.

Segundo o secretário de Saúde, Paulo Fichter, o convênio vai possibilitar que os estudantes de Itatiaia matriculados na instituição, independente do curso, possam fazer seus estágios na cidade. "Será importante não somente para a área de saúde, como também para todas as demais, já que terá a participação de estudantes da nossa cidade", afirmou.