Homem estava andando de bicicleta quando sofreu a queda - Divulgação

Homem estava andando de bicicleta quando sofreu a quedaDivulgação

Publicado 21/03/2022 10:36

Um homem, de 60 anos, sofreu um acidente de bicicleta no domingo (20) em Itatiaia. O acidente aconteceu no KM 315 da Via Dutra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem caiu, bateu a cabeça no asfalto e ficou em estado grave. Ele foi socorrido pela equipe médica da concessionária que o entubou ainda na ambulância de resgate.

Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência de Resende, que não informou o estado de saúde dele.