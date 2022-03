CNH - Divulgação

Publicado 22/03/2022 09:32

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na segunda-feira (21) um motorista de ônibus com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A abordagem aconteceu na Via Dutra, em Itatiaia.

Segundo a PRF, ao consultar os documentos do motorista foi constatado que o motorista de 52 anos estava com o documento suspenso desde dezembro do ano passado até o fim desse ano, caracterizando o crime de trânsito.

O motorista de 52 anos assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para responder em liberdade. Os passageiros foram encaminhados para outro veículo para continuar a viagem, enquanto a empresa providenciava um novo motorista para conduzir o ônibus.