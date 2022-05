Búfalos e bovinos devem ser vacinados - Reprodução internet

Búfalos e bovinos devem ser vacinadosReprodução internet

Publicado 30/05/2022 18:04

A Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Agricultura de Itatiaia realiza até o dia 31 de maio a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Aftosa. Devem ser vacinados bovinos e bubalinos (búfalos) até 24 meses. Só na cidade, a expetativa é imunizar 5 mil animais.

Para retirar as vacinas, os produtores devem ir até a sede da Secretaria, localizada à Rua Vitória Sócrates, nº 156, no bairro Vila Martins. É importante também levar uma caixa de isopor para acondionar as doses de forma adequada.

De acordo com o secretário, Izael Bernardes, o produtor precisa declarar a vacinação e entregar a nota fiscal do produto ao órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado. "Ao retirar a vacina, eles receberão o documento que deve ser preenchido, após a vacinação”, completa.

Em Itatiaia, a declaração deve ser entregue ao NDA (Núcleo de Defesa Agropecuária), localizado na sede da Emater, em Resende, ou pelo link http://www.declaracaoeatualizacaocadastral.rj.gov.br/ .