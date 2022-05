Comissão organizadora definiu programação da festa - Divulgação

Publicado 29/05/2022 22:05

Para comemorar os 33 anos de emancipação político-administrativa no início do próximo mês, a prefeitura de Itatiaia está preparando uma programação especial. A comissão organizadora, formada por diversas secretarias, fechou a programação do dia 1º de junho, que ainda deve contar com atrações culturais e esportivas durante o mês.

No dia do aniversário será realizado o desfile cívico com a participação dos 2 mil alunos da Rede Municipal e escolas particulares às 9 horas. No evento, os alunos e professores vão apresentar projetos desenvolvidos nas unidades, além de contar com a presença de bandas e fanfarras da região.

O evento também contará com a apresentação da Banda Sinfônica de Barra Mansa, do grupo de dança da Casa da Cultura, bolo comemorativo, missa e festival de food trucks. Confira a programação completa abaixo:

31 de maio (terça-feira):

18h às 00h – Festival de Food Truck (Praça do Banerj)

1º de junho (quarta-feira):

8h - Hasteamento das Bandeiras – Paço Municipal

9h - Desfile Cívico – Av. dos Expedicionários

16h - Entrega da Revitalização da Praça Mariana Rocha Leão

16h30 - Apresentação da Banda Sinfônica de Barra Mansa (escadaria da Igreja Matriz)

Apresentação de Dança Casa das Cultura (Praça Mariana Rocha Leão)

17h - Bolo comemorativo aos 33 anos do município (Praça Mariana Rocha Leão)

19h - Missa de Ação de Graças ao Aniversário da Cidade – Igreja Matriz de São José

13h às 23h - Festival de Food Truck (Praça do Banerj)