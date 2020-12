Cidade entrou na faixa vermelha nesta segunda (14). Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/12/2020 19:25



MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, entrou no estágio de bandeira vermelha de alto risco para a Covid-19. O anúncio foi feito pela prefeitura em um boletim divulgado nesta segunda-feira (14). A cidade atingiu a marca de 71 % de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19. “Dos 53 leitos de terapia intensiva SUS, 38 estão ocupados. Retrocedemos a faixa vermelha. Teremos dias difíceis”, declarou o atual prefeito, Dr Aluzio, através de sua conta no twitter.



A fase vermelha é considerada uma fase de contaminação, com liberação para o funcionamento apenas dos serviços considerados essenciais, mas a cidade tem mantido comércio, bares, academias e restaurantes liberados para funcionamento. O município tem 12.075 casos de Covid-19 confirmados. Destes, 11.845 são pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos). O município contabiliza 205 óbitos por Covid-19.



As taxas nesta segunda-feira (14) são: de reprodução do vírus 1,10; e de letalidade 1,6%. A Capital do Petróleo é 5ª cidade com o maior número de casos de Covid-19 em todo o estado. Já na estatística de óbitos, a cidade ocupa a décima sétima posição.

Publicidade



A cidade fica atrás somente de cidades bem mais populosas como a capital, Rio de Janeiro, além de Niterói, São Gonçalo, na Região Metropolitana, e de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os dados apresentados pelo Governo do Estado são maiores do que os estão sendo divulgados pelos municípios.





É importante lembrar que os números mudam diariamente após as novas notificações dos municípios e as confirmações de exames de pessoas que já faleceram e que aguardando o resultado para a notificação feita pelo Estado.