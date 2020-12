Xurrasclube, oferece kits para presente. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/12/2020 20:55



O final de ano está chegando e com ele as confraternizações. Embora, o período ainda seja se cuidados devido a pandemia da Covid-19, muitas empresas querem manter as tradicionais confraternizações de equipes e colaboradores, seguindo toda norma de segurança e de higienização, com distanciamento, máscaras e álcool gel.



Pensando nisso, para atender a demanda, estabelecimentos do ramo gastronômico estão oferecendo kits personalizados para as festas. Como é o caso da Casa de Carne , Xurrasclube, que está recebendo pedidos para o churrasco das confraternizações de inúmeras empresas de Macaé e região." A empresa nos informa o número de pessoas e montamos o kit churrasco de acordo com a demanda. Quanto maior o pedido, melhor o desconto aqui no Xurrasclube ", disse Ralph Barreto.

O mesmo acontece no Super Japa, especialista em culinária japonesa há um ano na cidade. A empresa informa a quantidade de participantes e o Super Japa monta os combos devidamente ornamentados para compor a mesa de buffet do evento. Em ambos os locais , ainda é oferecido um brinde surpresa.