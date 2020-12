Representando o time Iza, o cantor faturou R$ 500 mil, contrato com a Universal Music e gerenciamento de carreira. Foto: Isabella Pinheiro/ Gshow

Por Bertha Muniz

Publicado 19/12/2020 05:50 | Atualizado 19/12/2020 05:50



MACAÉ- O cantor de Macaé, Victor Alves, de 20 anos, foi o grande campeão da 9ª Temporada do The Voice Brasil, com 34% dos votos. Representando o time Iza, o cantor faturou R$ 500 mil, contrato com a Universal Music e gerenciamento de carreira. A vitória do cantor foi anunciada depois que ele, na segunda rodada de apresentação, cantou o sucesso Diamonds, da cantora Rihanna. Na primeira apresentação, Victor apresentou o sucesso sertanejo "Graveto", da cantora Marília Mendonça.



O cantor de Macaé foi um dos finalistas do reality juntamente com Ana Canhoto, Douglas Ramalho e Izzra. Logo após o anúncio e segurando o troféu, Victor Alves dedicou a vitória à mãe. "Sem ela, eu não estaria aqui. Nem imaginava que fosse chegar à final e que passaria pela Prova de Fogo. Estou muito feliz", declarou o campeão.

Victor nasceu na Bahia, mas foi criado em Macaé desde os quatro anos e meio de idade. A carreira na música começou na igreja evangélica em que frequentava. Antes de ser selecionado para o The Voice Brasil, um video de inscrição, dele cantando na igreja e do desejo de participar do programa, foi enviado ao The Voice Kids.