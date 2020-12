Policiamento reforçado com o emprego de mais viaturas, motos, quadriciclo e do policiamento a pé e das equipes de supervisão. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 19/12/2020 05:57





MACAÉ- Apesar da pandemia causada pela Covid-19, o setor comercial espera um maior movimento nos próximos dias, devido a procura pelos presentes de Natal. Atentos ao aumento da circulação de pessoas e de valores nas áreas comerciais, a Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), solicitou ao Conselho de Segurança Pública do município uma atenção as demandas apresentadas pelos lojistas.



Durante a semana, o Diretor do Conselho, Patrick Moraes, esteve reunido com o comando do 32° Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e representantes da Guarda Municipal para promover o alinhamento e Integração operacional das instituições para atendimento as solicitações e afirmou que o reforço no policiamento já está ocorrendo.



" Tenho mantido contato frequente com as instituições de segurança pública e com a ACIM, que tem nos encaminhado as necessidades dos lojistas e a sensibilidade e comprometimento de todos possibilitou o atendimento imediato às nossas solicitações”, pontuou Patrick.



A PM está empregando na região central um reforço no policiamento desde a última quarta-feira (17), além do policiamento habitual já existente, foi reforçado com o emprego de mais viaturas, motos, quadriciclo e do policiamento a pé e das equipes de supervisão.



A Guarda Municipal passou a atuar com as equipes da Coordenadoria Operacional (COp) e do Grupamento de Ações Operacionais (GAOp) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana irá atuar para garantir o ordenamento e fluxo do trânsito. A presença do reforço no policiamento já foi notada pelos lojistas, que agradecem.



" Após a reunião temos notado uma maior presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal aqui no centro, e isso tem surtido um efeito muito agradável para nós, os clientes se sentem seguros em virem as compras, e isso ajuda muito, só temos a agradecer ao Conselho de Segurança e ao comandante da Polícia Militar por essa atenção que tem sido nos dado". disse a lojista Márcia Costa.



Nesta sexta-feira (18), o Conselho de Segurança, promoveU mais um encontro, dessa vez representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Criança e dos Adolescentes (CMDDCA), Conselho Tutelar, Coordenadoria do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, se reunirão para tratar do plano de ação conjunta para abordagens sociais aos grupos de menores em situações de vulnerabilidade social e da população em situação de rua que se concentram pelo município.