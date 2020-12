Participantes apresentaram as atividades que são realizadas por cada órgão, suas respectivas atribuições e os impactos provocados pela pandemia. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 21/12/2020 16:52 | Atualizado 21/12/2020 16:53

MACAÉ - Quem anda pelas ruas da região central de Macaé, se depara diariamente com o reflexo das consequências sociais, causadas principalmente pelas medidas de distanciamento social em prevenção à Covid-19, que ocasionou o fechamento das escolas e no desemprego de muitas pessoas.

O número da população em situação de rua aumentou e ficou frequente a presença de grupos de menores em situação de vulnerabilidade social espalhados pela cidade.

Atento a essa questão, o Conselho de Segurança Pública de Macaé colocou em pauta o combate ao trabalho e a exploração infantil, a promoção do reestabelecimento dos vínculos familiares, o acolhimento e garantia dos direitos dos grupos vulneráveis e atuação conjunta das instituições de segurança pública e da rede de proteção e assistência à criança, adolescente e população em situação de rua.



O grupo de trabalho foi composto por representantes do Conselho de Segurança Pública, 32° Batalhão de Polícia Militar, Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA), Conselhos Tutelar I, II e III, da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM) e representante da equipe de transição do prefeito eleito.



No primeiro encontro do grupo de trabalho, os participantes apresentaram as atividades que são realizadas por cada órgão, suas respectivas atribuições e limitações, os impactos provocados pela pandemia no trabalho dos órgãos, a aproximação e alinhamento institucional e medidas de atuação conjunta, campanhas de conscientização, colaboração da iniciativa privada e a aproximação com outros órgãos e sociedade.



Estiveram presentes na primeira reunião do Grupo Integrado de Trabalho de Atendimento aos Grupos Sociais Vulneráveis, o tenente-coronel Fábio Corrêa, comandante do 32° Batalhão de Polícia Militar, Patrick Moraes, diretor do Conselho de Segurança Pública, Catarina Souza, presidente do CMDDCA, Janine Martins, Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Edgard Santacruz representante da equipe de transição do prefeito eleito, Raphael Carvalho, Coordenador do Centro POP, Conselheiros Tutelares, Beatriz Marques, Regiane Oliveira, Fernando Oliveira, Aline Nascimento e Elaine Alves, e diretores da ACIM Olavo da Silva e Márcia Costa.