Ação ocorreu quando militares do 32º BPM receberam informações de que uma mulher estaria gritando dentro de um veículo. Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/12/2020 09:48





MACAÉ - A Polícia Militar (PM) resgatou duas adolescentes que haviam sido vítimas de um sequestro em Macaé, nesta terça-feira (22). A ação foi deflagrada quando, durante um patrulhamento, militares de uma viatura comandada pela tenente Gobeti receberam informações de que uma mulher estaria gritando dentro de um veículo modelo Honda Civic de cor cinza, que trafegava pela Avenida Luiz Lírio, na Barra de Macaé.



Agentes efetuaram um cerco tático nas imediações e conseguiram localizar o carro, iniciando uma perseguição até a Rua Dugnay Valença, na Nova Brasília. Ao notar que seriam abordados, dois homens abandonaram o veículo, próximo à uma praça e fugiram a pé para o interior da comunidade.



No local, as vítimas foram encontradas e libertadas. Elas contaram à polícia que foram capturadas no Morro do Carvão e que seriam executadas pelos criminosos. Ninguém se feriu. As vítimas estão sobre proteção da polícia e fora da cidade. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde o caso será investigado. Os autores da ação criminosa já foram identificados.