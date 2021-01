Welberth Rezende discursa no salão nobre da Câmara Municipal. Raphael Bózeo

Por Bertha Muniz

01/01/2021



MACAÉ - O novo prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), tomou posse nesta sexta-feira (1º). Além dele, 17 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024. A cerimônia, marcada para às 16h, começou com pouco mais de uma hora de atraso, foi presidida pelo vereador José Prestes e realizada no salão nobre da Câmara Municipal. Seguindo os protocolos de segurança por conta da pandemia da Covid-19, não houve convites presenciais e a cerimônia foi transmitida pela internet.



Em um discurso breve e conciso, Welberth agradeceu aos que votaram e aos que não votaram nele e afirmou que irá governar para todos, unificando da Serra ao Lagomar, todos os pontos da cidade.

“Hoje é um dia de muita alegria e de muita responsabilidade. É o maior desafio de toda minha vida, a missão de trabalhar, nos próximos quatro anos, para a população macaense. Faremos um governo para todos, sem distinção. Reunificaremos Macaé como um município sem fronteiras, para que os moradores da região serrana tenham a mesma oportunidade que os que moram na cidade, pois uma cidade mais justa é boa para todos”, destacou.

Welberth Rezende também parabenizou o ex-prefeito, Dr Aluizio, por sua gestão diante da pandemia do novo coronavírus e homenageou os profissionais de Saúde e da Educação, pelos esforços para se adaptarem ao novo cenário. “Passamos por muitas dores, sobretudo macaenses que perdemos. Quero aqui honrar os profissionais da Saúde e os da Educação. A esses profissionais, a minha homenagem”, disse.



Welberth disse ainda que irá implantar o sistema de educação híbrido nas unidades públicas de ensino de Macaé e afirmou que Saúde será a sua prioridade de governo. “Iremos garantir a imunização de toda a população. Lutaremos para que sejamos referência em saúde nosso estado”, pontuou. Além disso, o prefeito destacou que aposta no desenvolvimento econômico da Capital do Petróleo. “Gerar empregos, desburocratizando a máquina pública, deixará a cidade mais competitiva”, enfatizou. Por fim, Welberth Rezende pontuou que não irá tolerar nenhum indício de corrupção em sua gestão à frente da prefeitura.

“Macaé tem sido o farol que ilumina o interior do estado. Nossa energia vem de homens e mulheres que nasceram aqui ou vieram construir uma nova história. Neste novo tempo, que começa hoje, os macaenses de nascimento ou coração, terão orgulho de olhar para a cidade. Não posso oferecer fórmulas mágicas, mas posso dizer que dedicarei meu tempo, meu sangue, meu suor e lágrimas, sendo intolerante à corrupção. Quem colocar seus interesses pessoais acima dos da população, não terá espaço no nosso governo. Foi pelo povo que chegamos até aqui e é para ele que iremos governar”, concluiu.



O prefeito e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. As maiores bancadas serão do CIDADANIA, PATRIOTA, PDT, PODE e PROS, com 2 vereadores cada um.