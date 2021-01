O vereador Cesinha foi eleito para presidir a Câmara de Vereadores de Macaé no dia 1º de janeiro. Reprodução/TV Câmara

Por Bertha Muniz

Publicado 04/01/2021 14:42 | Atualizado 04/01/2021 15:00





MACAÉ- Visando equiparar o Legislativo macaense com o atual momento do município, o presidente da Câmara dos Vereadores de Macaé, Cesinha (PROS), decidiu cortar os gastos da casa. O parlamentar pretende reduzir o número de cargos e de benefícios que cada vereador tem.



A ideia é que as medidas promovam entre 10% e 15% de economia aos cofres da Câmara. Vale lembrar que o Legislativo também perdeu receita: em 2021, a estimativa é que o orçamento do Legislativo seja R$ 20 milhões menor que no ano passado.

O vereador Cesinha foi eleito para presidir a Câmara de Vereadores de Macaé no dia 1º de janeiro. Este é o terceiro mandato do parlamentar, que conduzirá os trabalhos da Casa Legislativa durante o mandato 2021-2022. A disputa foi foi contra a chapa do vereador Thales Coutinho (Podemos), que obteve 8 votos, contra 9 de Cesinha.