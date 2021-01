Coletiva do prefeito Welberth Rezende. Macaé/RJ. Data: 04/01/2021. Foto: Rui Porto Filho. Rui Porto Filho

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 17:01 | Atualizado 05/01/2021 17:35

MACAÉ- O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recebeu nesta segunda-feira (4), profissionais da imprensa para uma entrevista coletiva em que apresentou as prioridades para os primeiros 100 dias de governo. Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Social foram elencadas como as áreas de maior atenção neste início de mandato que terá ainda como desafio a luta contra o Covid-19.



Welberth deu início ao encontro destacando que a reunião com a imprensa foi a segunda realizada em seu primeiro dia útil de trabalho à frente da Prefeitura de Macaé. Pela manhã, o prefeito esteve com a equipe de secretários onde ressaltou a importância da atuação pautada pelo bem da coletividade.



“Realizo este segundo encontro do dia com os profissionais da comunicação por entender a importância do trabalho da imprensa. Eu já fui vereador do município, então, eu tenho um raio x da cidade e, como deputado estadual, eu tive a oportunidade de estar lutando, pedindo por Macaé. Como dito mais cedo, na reunião com os secretários, o nosso trabalho deve ser feito com ética, honestidade, pensando no que é melhor para a população”, afirmou.



O prefeito informou ainda o Covid-19 é um fator de prioridade da gestão já que impacta diretamente outras áreas. “A questão do Covid acaba sendo um fator questão muito incerto, com impactos diretos em outras áreas como na Educação, Social, além, é claro, da Saúde. E nós vamos trabalhar para manter sob controle a fim de que quem precise de leitos, tenha oportunidade de contar com um atendimento de qualidade”, pontuou.



Durante o encontro, outras questões foram abordadas como o transporte público, em que Welberth reafirmou a manutenção da tarifa de R$ 1 para a passagem nos ônibus urbanos, além da continuidade do pagamento do Bolsa Alimentação às famílias de alunos matriculados na rede municipal até o retorno das aulas presenciais. “Mesmo em meio a essa pandemia, em que todo o governo ainda não está trabalhando de forma plena em suas secretarias, pedimos o esforço de cada secretário para que possamos tratar das questões emergências e fazer o melhor em prol de cada cidadão de Macaé”, destacou o prefeito.